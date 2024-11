Iniziata la posa del manto sintetico nell'impianto che quest'anno ospiterà le gare degli amaranto in serie D. Il costo dell'opera ammonta ad 800mila euro

Lo storico stadio “Comunale” si rifà il look. Sono partiti ieri a Locri i lavori di posa del manto in erba sintetica sul terreno di gioco dell’impianto di viale Cosmano, che quest’anno ospiterà le gare casalinghe del club amaranto in serie D. Il progetto prevede anche la riqualificazione della tribuna coperta con l’installazione dei seggiolini e la realizzazione di un’area ristoro.

Il costo dell’opera ammonta a circa 800mila euro, un finanziamento giunto nella città di Zaleuco grazie al decreto Fortugno. L’obiettivo del progetto è renderlo idoneo alle competizioni agonistiche e fruibile ai ragazzi delle scuole cittadine.