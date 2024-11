Squalifiche, multe e turni a porte chiuse per i fatti avvenuti al termine della gara di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia, quando una rissa in campo ha coinvolto i tesserati dei due club

Sei giocatori squalificati, maxi multa al club e due turni a porte chiuse. È andato giù pesante il giudice sportivo dopo i fatti di Locri-Licata. Secondo quanto si legge nel dispositivo sono cinque le gare di stop per Marco Puntoriere, reo di «Aver tirato due pugni al volto di un avversario, costringendolo ad abbandonare il terreno di gioco sulle spalle di un compagno di squadra».

Quattro giornate a Iervasi e Lanza «Che hanno aggredito gli avversari con calci e pugni», tre gare a Conversi «Per avere rincorso un calciatore avversario per circa 20 metri e, una volta raggiunto, colpito lo stesso con due calci al ginocchio». E poi ancora tre giornate a Matteo Carbone, che «ha colpito un avversario allo stomaco con un pugno» e un turno di squalifica al calciatore siciliano Cappello.

Inoltre oltre 2000 euro d'ammenda per il Locri e due gare a porte chiuse. Mille euro di ammenda invece per il Licata. Al termine della gara di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia, una rissa in campo ha coinvolto i tesserati dei due club, aizzando i tifosi presenti sugli spalti.