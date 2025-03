Sale a undici il numero dei fischietti che andranno a rinforzare l’organico a partire dalla stagione in corso. Scaramuzzino: «Estremamente soddisfatti del risultato raggiunto»

Si è concluso con successo il secondo corso arbitri della Sezione di Locri, portando in dote ben otto nuovi "fischietti" pronti a scendere in campo. Un risultato che, sommato ai tre arbitri già formati nel precedente corso, porta a quota undici i nuovi associati che andranno a rinforzare l'organico della sezione a partire dalla stagione sportiva 2024-2025.

Pietro Brugnano, Michele Caccamo, Giovanni Callipari, Fernando Antonio Camastra, Michele Antonio Muià, Raffaele Romeo, Giovanni Stelli e Alessandro Spadaro lo scorso 12 Marzo presso la sede sezionale di Locri, sono stati esaminati dalla commissione composta da Roberto Rispoli (presidente Commissione Comitato Regionale Calabria), Anselmo Scaramuzzino, Nicola Fiorenza e Francesco Borzomì.

Un'iniezione di energia e di nuove leve per la Sezione AIA di Locri, che testimonia la vitalità e l'impegno nel promuovere la cultura arbitrale nel territorio. I neo-arbitri, provenienti da diverse località della Locride, hanno superato con profitto le prove scritte ed orali, dimostrando passione, dedizione e conoscenza del regolamento.

«Siamo estremamente soddisfatti del risultato raggiunto» ha dichiarato il presidente della Sezione di Locri, Anselmo Scaramuzzino, visibilmente emozionato. «Questi ragazzi rappresentano il futuro dell'arbitraggio nella nostra zona e siamo orgogliosi di accoglierli nella nostra famiglia. Il loro entusiasmo e la loro voglia di imparare sono un segnale positivo per il futuro del nostro movimento. Con metodo e disciplina continueremo a raggiungere obiettivi importanti».

Scaramuzzino ha inoltre voluto ringraziare pubblicamente il responsabile del corso, Nicola Fiorenza, per l'impegno e la professionalità profusi nella preparazione dei nuovi arbitri ed anche per la selezione più serrata. «Il lavoro svolto da Nicola, che si è avvalso della collaborazione di dirigenti e arbitri nazionali della Sezione di Locri è stato fondamentale per il successo di questo corso».

La Sezione di Locri si conferma, quindi, un punto di riferimento per l'arbitraggio calabrese che nelle ultime stagioni ha promosso giovanissimi arbitri dalle indubbie qualità tecniche, capace di attrarre giovani talenti e di formarli con competenza e passione. L'arrivo dei nuovi arbitri rappresenta un importante passo avanti per garantire la presenza di direttori di gara qualificati sui campi da gioco della Locride, contribuendo a promuovere un calcio più corretto e rispettoso delle regole. Un plauso va a tutti i nuovi arbitri e un augurio di una brillante carriera all'interno dell'Associazione Italiana Arbitri.