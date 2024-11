Un pareggio gustato all’insegna della crescita tattico-agonistica quello tra Locri e Real Casalnuovo. Infatti dopo in vantaggio esterno la gara sembrava arenarsi tra le spiagge del difensivismo degli stessi campani ma il Locri, forte di un fattore casa già previsto da mister Esposito, ha iniziato un graduale percorso di intensificazione della manovra offensiva. Malgrado tutto ha dovuto aspettare la ripresa per godere della rete del pareggio, con successivo e momentaneo ribaltone del risultato.

La cronaca si fa interessante dopo otto giri di lancetta, momento in cui Pinna si invola in area su un corridoio centrale che lo candida al piatto vincente, su palla proveniente dalla destra. È 0-1 e il Locri non sa che da lì a poco andrà a perdere Leveque per infortunio, dopo che Marsico era stato vittima dello stesso destino poco prima del fischio d’inizio. Tra i veloci rimane in campo Marin che al 12’ manca la porta di un soffio.

Al 27’ Chiricosta fa tutto da solo, dalla distanza, e il Locri comunica indirettamente la voglia di riaprire la gara. Il finale della frazione è ricco di spunti ma in lizza c’è anche il Casalnuovo con Piga prima e Vivacqua poi. Al 41’ l’esterno basso si propone fino al fondo opposto e impegna Colella con palla a filo d’erba. Un minuto dopo Vivacqua alza la mira in diagonale. Il portiere locrese sale in cattedra e i suoi approfittano per ripartire in contropiede a tre pedine, con un tocco ciascuno e Pappalardo a depositare sul fondo mancando di poco lo specchio. Rossi sospira contemporaneamente all’espressione di dissenso che si eleva dagli spalti.

La ripresa non perde lo smalto e il Locri, in venti minuti, fa il colpaccio. Al 5’ Costa ha la meglio nella mischia d’area e il suo diagonale è un segmento corto ma vincente. Il vantaggio locale è un’altra costruzione in area ma frutto di passaggi decisi e del guizzo morbido di Pappalardo che coglie Rossi poco fuori dai pali, facendogli perdere l’equilibrio e il controllo del tempo di parata. È il 20’ quando il taccuino di Giordano annota il 2-1. I ragazzi di Esposito, nel frattempo, avevano messo a dura prova Colella, costretto ad allontanare la sfera su più incursioni. A chiudere i conti è proprio colui che li aveva aperti, ovvero Pinna, che al 27’ si porta sul fondo in maniera repentina, finta l’assist e invece cerca Colella che non trattiene la sfera.

Il tabellino

LOCRI – REAL CASALNUOVO 2-2

LOCRI (4-3-3): Colella6,5; Festa6, Aquino V. 6, Aquino D.6, Chiricosta 6 (44’ st Bruzzese s.v.); Marin 6, De Leonardis 6 (41’ st Morrone s.v.),Larosa 6; Pipicella 6 (12’st Cuzzilla 6,5), Costa 6,5, Leveque s.v. (26’ pt Pappalardo 7). In panchina: Lanziani, Bruzzese, Coluccio, Comito, Turrisi, Misefari. Allenatore: Panarello

REAL CASALNUOVO (4-3-3): Rossi 6; Croce 6, Bonavita 6,5, Dicorato 6,5, Piga 6; Pinna 7, Bucolo 6 (36’ st Cannavaro M. s.v.), Sarno 6 (27’ st Ruggiero 6); Camorani 7 (22’ st Reginaldo 6), Vivacqua 6, Carnevale 6. In panchina: Viola, Castellano, Morra, Buchicchio, Cannavaro A., Caropeso. Allenatore: Esposito

ARBITRO: Giordano di Collegno (Selleri e Pascale di Bologna)

MARCATORI: 8’ pt Pinna (R), 5’ st Costa (L), 20’ st Pappalardo (L), 27’ st Pinna (R).

NOTE: terreno in ottime condizioni malgrado la pioggia leggera della prima parte di gara, spettatori quattrocento circa. Ammoniti: Costa (L) e Camorani(R). Espulso Marin (L) durante la rissa di fine gara. Angoli: 4-9. Recupero: 3’- 3’.