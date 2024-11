L'infrastruttura inaugurata domenica 11 marzo dalla medaglia d'oro di Salt Like City

Sarà Daniela Ceccarelli, medaglia d’oro olimpica in supergigante ai giochi invernali di Salt Like City nel 2002, a tagliare il nastro dei nuovi impianti di risalita di Lorica insieme al presidente della Regione Mario Oliverio. Meglio tardi che mai, verrebbe da dire, giacché la stagione invernale è praticamente conclusa. Tuttavia, quella dell’attivazione dell’importante infrastruttura, è una buona notizia. La cerimonia di inaugurazione, fissata per domenia 11 marzo, avrà inizio alle ore 11.