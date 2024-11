I numeri parlano chiaro: la violenza contro le donne è un fenomeno che è necessario combattere grazie all'apporto di tutti. Per questo la Federazione italiana tennis e padel (Fitp) Calabria, in collaborazione con il Centro Antiviolenza “Roberta Lanzino” e con il patrocinio dell’associazione nazionale Dire - Donne in Rete contro la violenza, ha deciso di organizzare “Smash the Violence”, ovvero «un progetto innovativo che – spiegano gli organizzatori- mira a sensibilizzare l’opinione pubblica contro la violenza sulle donne, utilizzando lo sport come veicolo di messaggi positivi e di cambiamento sociale».

Il progetto Smash the Violence

“Smash the Violence” prevede l’organizzazione di tornei di tennis di quarta categoria, sia maschili che femminili, che si terranno nei circoli dell’area urbana di Cosenza. Questi tornei non solo offriranno un’opportunità di competizione sportiva, ma serviranno anche come piattaforma per promuovere i valori del rispetto, della parità di genere e della non violenza.

La conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa si terrà lunedì 23 settembre alle ore 11:00 presso la sede di Sport e Salute a Cosenza. Durante l’evento, i rappresentanti della Fitp Calabria, del Centro Antiviolenza “Roberta Lanzino” e dell’associazione Dire illustreranno i dettagli del progetto ed i tornei previsti. Il primo torneo di questo mini-circuito si disputerà dal 27 al 29 settembre allo Sporting Club di Mendicino. «Sport ed impegno sociale, dunque, trovano un punto di unione nell’iniziativa “Smash the Violence” che non può che rappresentare un passo significativo nella lotta contro la violenza sulle donne», chiosano i promotori.