Il primo match race è previsto alle 14 di oggi sul campo di regata di Barcellona. Obiettivo diventare lo sfidante ufficiale di New Zealand in Coppa America. La formula e le date

Tredici regate per conquistare la possibilità di poter sfidare Emirates New Zealand nella finale di Coppa America di Vela. È questo il grande obiettivo di Luna Rossa Prada Pirelli che da pomeriggio (ore 14) sarà impegnata contro Ineos Brittania sul campo di regata di Barcellona. Una serie al meglio delle 13 regate (vince chi arriva prima a 7) per stabilire il challenger che approderà all’evento conclusivo della 37esima edizione del trofeo più importante nel mondo della vela e sfidare Emirates New Zealand. La sfida tra Luna Rossa e Ineos Britannia torna a distanza di 3 anni: l'ultima volta decretò il nome della sfidante dei neozelandasi. Nel 2021 finì 7-1 per la scafo italiano.

Condizioni meteo, serve un minimo di vento costante di 6,5 nodi ma non superiori ai 21 nodi, si gareggerà al ritmo di due match race per ogni giorno di regata, a partire dalle 14 di oggi. L'appuntamento per i tanti appassionati di Luna Rossa, dopo le prime regate odierne, sarà per sabato e domenica. Settimo ed eventuale ottavo match race previsti per martedì 1 ottobre. Se necessarie le altre regate della serie sono in programma mercoledì 2, venerdì 4 e sabato 5 ottobre. La sfida è lanciata Luna Rossa Prada Pirelli punta diritto al successo!