Beffa per l'imbarcazione italiani a pochi minuti dalla partenza del terzo match race con gli inglesi che si portano avanti nella finale in corso a Barcellona

Arriva la beffa per Luna Rossa Prada Pirelli pochi minuti prima della partenza del terzo match race della Louis Vitton Cup a Barcellona. Dopo l'annullamento della regata per poco vento con le imbarcazioni ferme e il superamento dei 45 minuti del limite di tempo, oggi il campo di gara è stato sferzato da venti oltre i 21 nodi.

A pochi minuti dalla partenza l'imbarcazione italiana si è resa conto del problema strutturale ed ha iniziato il cambio in mare, con Ineos Brittania già impegnata nelle manovre di pre-partenza. Qualche minuto dopo è arrivata la squalifica della giuria per la rottura strutturale e la mancata partenza. Ora il tentativo di riuscire nel cambio prima della partenza del quarto match race prevista per le 15.25.