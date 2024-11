Luna Rossa vince il primo match race contro Ineos Britannia e va avanti sull'1-0 nella finale di Louis Vitton Cup in corso a Barcellona. L'imbarcazione italiana domina la prima prova di giornata sul campo di gara di Barcelloneta contro i rivali inglesi e parte bene nella finale che regalerà la possibilità di diventare lo sfidante ufficiale di Emirates New Zealand in Coppa America.

Alle 15.40 in programma il secondo match race di giornata. Il programma della finale di Louis Vitton Cup prevede, infatti, due match race per ogni giorno di regata. Ci saranno quattro match race sabato e domenica. Settimo ed eventuale ottavo match race previsti per martedì 1 ottobre. Se necessarie le altre regate della serie sono in programma mercoledì 2, venerdì 4 e sabato 5 ottobre.