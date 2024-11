Errore nelle manovre di pre-partenza per l'imbarcazione italiana che costa la sconfitta nel primo match race di giornata

Partenza puntuale e vento forte: queste le novità in contemporanea per la finale di Louis Vuitton Cup tra Luna Rossa Prada Pirelli e Ineos Britannia in corso a Barcellona. Vince Ineos Britannia la prima regata di giornata e si porta avanti sul 3-2, approfittando di un errore nelle manovre di pre-partenza dell'imbarcazione italiana.

Una regata spettacolare con gli inglesi che approfittano di un piccolo errore dell'imbarcazione italiana nella partenza del primo match race di giornata. Un vantaggio che si mantiene intorno ai 120 metri per quasi tutta la regata, prima di un'errore nella virata degli inglesi che sembra riaprire tutto. L'ultima virata della regata vede gli inglesi con un vantaggio di 5 secondi sugli italiani. Luna Rossa non riesce a recuperare il gap con Ineos che passa avanti nella finale di Barcellona: 3-2.