Ineos Britannia vede vicino il titolo nella Louis Vuitton Cup in corso a Barcellona. L'imbarcazione inglese vince contro Luna Rossa le due regate odierne (9 e 10) e si porta avanti sul 4-6. Nulla dare per l'imbarcazione guidata da Francesco Bruni e James Spithill che parte dietro Ineos Britannia e nonostante i tentativi non riesce a recuperare il ritardo.

Una sconfitta pesante per Luna Rossa che ora sarà costretta a vincere le due regate (11 e 12) previste per venerdì pomeriggio. Domani la Louis Vuitton Cup si fermerà per un turno di riposo. Nulla è scritto nella vela con le condizioni meteo ed eventuali problemi all'imbarcazione che possono sempre influire sul risultato finale, ma Ineos Brittania ora è davvero vicinissima alla conquista del trofeo, e soprattutto all'America's Cup: ad attenderla c'è il "defender" Emirates New Zealand.