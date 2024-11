Eroe dei Mondiali del 90', trasformò il rigore decisivo in finale contro l'Argentina di Maradona. Con la maglia nerazzurra conquistò lo scudetto dei record nella stagione 1988-89, la Supercoppa e la Coppa Uefa

Lutto nel mondo del calcio, è morto a Monaco di Baviera l'ex difensore dell'Inter e della nazionale tedesca Andreas Brehme, Secondo una prima ricostruzione il 63enne campione tedesco sarebbe morto per un arresto cardiaco la notte di lunedì a martedì. Nulla hanno potuto i soccorsi, subito allertati - secondo la Bild - per salvargli la vita. Brehme lascia la sua compagna Susanne Schaefer e due figli adulti avuti dal matrimonio con l'ex moglie Pilar.

Il forte terzino, nato ad Amburgo il 9 novembre 1960, ha esordito con il Saarbrucken, prima di indossare le maglie di Kaiserslautern (dove in seguito divenne anche allenatore), Bayern Monaco, Inter e Real Saragozza. Con la maglia nerazzurra conquistò lo scudetto dei record nella stagione 1988-89, la Supercoppa e la Coppa Uefa. Nella storia del calcio teutonico Andy Brehem è l'eroe del Mondiale vinto nel 1990 a Roma: fu lui a realizzare il contestato rigore all'85' in finale per battere l'Argentina di Diego Armando Maradona. Questa sera l'Inter giocherà con il lutto al braccio la gara di andata degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid a San Siro.