Lutto nel calcio dilettantistico calabrese. Una tragedia si è consumata allo stadio “Morreale Proto” di Cittanova. Il tecnico dell’under 17 della squadra locale, Giuseppe Miriello, 47 anni, di Taurianova, muore al termine degli allenamenti con i suoi i ragazzi, presumibilmente colpito da infarto. La prematura dipartita dell’uomo, molto apprezzato per le proprie qualità morali e sportive, desta sgomento. Numerosissime le manifestazioni di cordoglio espresse da amici, società calcistiche ed enti pubblici.

Il cordoglio del Cittanova Calcio

«Notizie che non vorremmo mai dare, sconvolti per quello che è accaduto. Ci lascia una persona perbene come "Peppe" Miriello nostro tecnico dell'under 17. Un dolore che ci colpisce da vicino. La società, lo staff tecnico, i calciatori ed i collaboratori del Cittanova calcio, si uniscono alla sofferenza che ha colpito la famiglia. Ciao "Peppe" non dimenticheremo mai il tuo sorriso. Per tale motivo, tutte le attività di oggi sono sospese».

La vicinanza dell’amministrazione comunale

«Un evento che ha scosso una famiglia taurianovese sana e operosa, e che lascia amarezza e sconforto nel nostro mondo sportivo e nell’intera Comunità di Cittanova – ha dichiarato il sindaco Domenico Antico -. Ai congiunti di Miriello e ai suoi affetti porgo a nome mio, dell’Amministrazione, del Presidente del Consiglio Francesco Rao, dell’intero Consiglio comunale e della cittadinanza il sincero cordoglio unito ai sentimenti di vicinanza e amicizia. Miriello era molto affezionato ai suoi ragazzi e il legame era ricambiato da tanti giovani calciatori del nostro territorio. Ci lascia un uomo perbene, autentico interprete dei valori più alti dello sport, formatore ed esempio positivo. Saremo presenti alle esequie di mister Giuseppe Miriello per portare il saluto della Comunità di Cittanova».