«Sono davvero molto contento di trovarmi qui in Calabria, a Reggio, in visita in questo liceo così vivo e accogliente e dove, sono particolarmente felice di dirlo, si respira aria di Sport. Sono doppiamente onorato perché qui, con grande stupore e piacere, ho ritrovato una gigante, non solo nel fisico ma anche nella mente, per quello che ha saputo affrontare e superare e per quello che ha saputo vincere: Antonella del Core. Grazie Antonella!».

Lo ha affermato ieri il presidente nazionale del Coni, Giovanni Malagò, a Reggio Calabria a margine della prima storica riunione della giunta nazionale sulla riva calabrese dello Stretto. Malagò lo ha voluto sottolineare anche pubblicamente, dopo averlo già fatto al momento del suo arrivo quando l'ha raggiunta per un abbraccio affettuoso e nel suo libro “Storie di sport, storie di donne. In una galleria di ritratti, il segreto dello sport al femminile” (Rizzoli 2012): il presidente Malagò nutre molta stima per l'ex capitana della Nazionale femminile di Volley alle Olimpiadi di Rio De Janiero del 2016, ormai reggina di adozione. Il presidente Malagò è legato ad Antonella Del Core da un rapporto di affetto che risale al 2009 quando nel suo libro, scritto con Nicoletta Melone e dedicato allo sport e alle donne, raccontò anche della tenacia e della voglia di giocare che spinsero la Del Core a tornare in campo dopo il brusco stop, dovuto ad un problema cardiaco, che l'aveva tenuta lontana dai Giochi Olimpici di Pechino del 2008.

«Sono stata davvero contenta di incontrare il presidente Malagò- ha dichiarato la Del Core- che conosco da prima che fosse eletto alla guida del Coni e di cui ho una grande stima come uomo e come presidente. Sono contenta che una persona di tale spessore sia venuta, in questa giornata di festa per lo Sport, a visitare anche Reggio Calabria e il liceo Scientifico Alessandro Volta che con impegno e soddisfazione ha avviato l'indirizzo sportivo». Un rapporto di stima consolidato c'è tra il presidente e l'ex capitana azzurra al punto che Giovanni Malagò l'ha voluta accanto, unitamente alla dirigente del liceo Angela Maria Palazzolo e al presidente del Coni Calabria Maurizio Condipodero, al momento del taglio del nastro del nuovo campo da gioco all'aperto del liceo.

Il nuovo spazio dedicato ai giovani e allo Sport è dedicato alla memoria di Arturo Sposari, un giovane studente prematuramente scomparso nel 2010 a causa di un incidente stradale. «Sono lieta del fatto che il presidente Malagò abbia potuto percepire la passione e l'energia che vengono profuse anche in punta allo Stivale per la promozione dello Sport, che non è solo forma fisica ma anche salute, valori, entusiasmo e passione», ha commentato la Del Core che, con la sua “Academy” e le sue circa 40 piccole atlete, sta dando il suo significativo contributo alla crescita sociale e sportiva del territorio.