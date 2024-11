Il direttore di gara Zanonato di Vicenza costretto alle cure mediche, in arrivo un sostituto da Catanzaro

A causa di un infortunio occorso all'arbitro designato, il signor Zanonato di Vicenza, il derby tra Cosenza e Rende in programma al San Vito-Marulla subisce uno spostamento di circa un'ora. Il fischietto veneto, secondo quanto si è appreso, avrebbe accusato un malore negli spogliatoi durante le fasi di riscaldamento, una gastroenterite. E' stato allora allertato un arbitro della provincia di Catanzaro, il signor Nicoletti, per dirigere l'attesa sfida. Circa tremila gli spettatori sugli spalti che attendono ora il fischio d'inizio atteso per le ore 15,30 circa.