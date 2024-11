Sarà il "Centro Tecnico Federale" di Catanzaro, per il terzo anno consecutivo, ad ospitare domenica 19 maggio, la ventunesima edizione del Trofeo Coppa della Regione messo in palio tra le vincenti dei quattro gironi del campionato di Prima Categoria.

Malvito (vincente girone A), AEK Crotone (vincente girone B), Città di Guardavalle (vincente girone C) e Bovalinese (vincente girone D) si contenderanno l'ambito titolo al termine di un campionato lungo e faticoso in cui sono riuscite a spuntarla su avversari quotati. Curiosità per quanto riguarda l’albo d’oro perché, come nella scorsa edizione, anche in questa nessuna delle partecipanti ha mai vinto la competizione ma, soprattutto, l'AEK Crotone avrà la possibilità di centrare il tris dopo la vittoria della Coppa Calabria e del campionato, come avvenuto nelle due ultime stagioni con Real Montalto prima e Saint Michel poi.

Come da regolamento, le gare avranno la durata di due tempi di 25 minuti ciascuno e per ogni gara che terminerà in parità, al fine di stabilire la vincente, si procederà direttamente all’effettuazione dei calci di rigore.

Questo il programma delle gare, determinate a seguito di apposito sorteggio:

1^ Semifinale

AEK CROTONE – CITTÀ DI GUARDAVALLE ore 16 (campo A)

2^ Semifinale

CALCIO MALVITO – BOVALINESE ore 16 (campo B)

FINALE 3° e 4° posto ore 17.30 (campo B)

FINALE 1° e 2° posto ore 17.30 (campo A)

Albo d'oro

2022/2023 SAINT MICHEL

2021/2022 REAL MONTALTO

2020/2021 ---------------

2019/2020 ---------------

2018/2019 RAVAGNESE

2017/2018 MARINA DI SCHIAVONEA

2016/2017 ROMBIOLESE

2015/2016 NUOVA GIOIESE

2014/2015 ATLETICO BOTRICELLO

2013/2014 URIA 2000

2012/2013 LUZZESE

2011/2012 POLISTENA

2010/2011 CREMISSA

2009/2010 SPORTING CLUB DAVOLI

2008/2009 SAN MAURO MARCHESATO

2007/2008 RENDE

2006/2007 SOVERATO VIRTUS

2005/2006 TIRIOLO MARTELLETTO

2004/2005 FUSCALDO

2003/2004 PRAIA

2002/2003 BELVEDERE

2001/2002 --------------

2000/2001 --------------

1999/2000 TAVERNESE