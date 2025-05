Risultato che sta bene anche ai padroni di casa che grazie al punto acquisito giocheranno anche la prossima stagione nel campionato di Serie B. Primo turno infuocato al Cervolo per i giallorossi che dovranno vedersela con la squadra romagnola in gara secca

Uno 0 a 0 che soddisfa entrambe le squadre che questa sera sono scese in campo allo stadio Martelli dove è andata in scena Mantova-Catanzaro. I padroni di casa si salvano chiudendo la stagione in 14esima posizione con 44 punti, mentre la compagine calabrese blinda i playoff terminando al sesto posto in classifica con 53 punti. E il primo turno degli spareggi promozione sarà un infuocato Catanzaro-Cesena allo stadio Ceravolo sabato 17 maggio, scontro diretto che si preannuncia scoppiettante.

Primo tempo

Il Mantova parte forte e sugli sviluppi di un corner, a seguito di uno schema, al secondo minuto di gioco, Cella salta più alto di tutti e colpisce di testa ma Pigliacelli è attento e devia.

All’11esimo minuto il Catanzaro segna sugli sviluppi di un corner, colpo di testa di Iemmello e super parata di Festa, sulla respinta Cassandro la mette dentro, ma l’arbitro annulla per una precedente spinta del capitano giallorosso su Burrai.

È il Mantova a essere più pericoloso, al 25’ Galuppini ci prova di prima intenzione, su un cross di Mancuso, con un colpo al volo di piattone ma sbatte sul braccio di Antonini che però è appoggiato al corpo e l’arbitro, ben posizionato, lascia proseguire.

Nel finale della prima frazione di gioco è sempre il Mantova a fare di più senza però preoccupare particolarmente la difesa giallorossa. Al 35’ ci prova con il mancino Fiori dal limite ma la sfera finisce in curva.

AL 41’ leggera reazione del Catanzaro, sempre sugli sviluppi di un corner, dopo un batti e ribatti in area è Quagliata a colpire al volo col mancino dal limite, ma anche in questo caso la palla finisce alta.

L’arbitro concede un solo minuto di recupero, Burrai conclude dalla lunga distanza costringendo Pigliacelli all’intervento. Questo è l’ultimo brivido del primo tempo che termina 0 a 0.

Secondo tempo

Un tiro per parte a inizio ripresa. Prima, per i padroni di casa, ci prova Mancuso da posizione defilata sulla destra ma Pigliacelli blocca facilmente. Poco dopo Iemmello conclude dalla lunga distanza a sorprendere Festa ma la sfera finisce alta.

La partita prosegue senza emozioni fino al minuto 56 quando Antonini stacca in area e colpisce di testa ma la sfera anche in questo caso finisce sopra la traversa.

Al 71’ telefonata di Bragantini a Pigliacelli dalla trequarti, il portiere giallorosso blocca senza problemi.

Negli ultimi 10 minuti di gioco la gara è bloccata, anche in virtù del fatto che i risultati che stanno maturando sugli altri campi stanno comodi a entrambe le squadre che virtualmente vedono materializzarsi i propri obiettivi.

L’unica cosa da segnalare è una punizione di Petriccione, per i giallorossi, al minuto 89’ che lambisce la traversa e termina sul fondo. Mantova-Catanzaro termina 0 a 0.

Il tabellino

MANTOVA: Festa M., Radaelli N., Brignani F., Cella S., Bani C. (dal 42' st Giordano S.), Galuppini F. (dal 24' st Bragantini D.), Trimboli S., Burrai S., Fiori A. (dal 24' st Wieser D.), Mancuso L. (dal 33' st Aramu M.), Mensah D. (dal 24' st Debenedetti A.). A disposizione: Aramu M., Artioli F., Bragantini D., Debenedetti A., De Maio S., Giordano S., Maggioni T., Muroni M., Paoletti F., Solini M., Sonzogni L., Wieser D. Allenatore: Possanzini D..



CATANZARO: Pigliacelli M., Brighenti N., Matias Antonini, Scognamillo S. (dal 16' st D'Alessandro M.), Cassandro T., Pompetti M., Pontisso S. (dal 24' st Petriccione J.), Ilie R. (dal 38' st Coulibaly M.), Quagliata G., Iemmello P. (dal 38' st La Mantia A.), Biasci T. (dal 16' st Pittarello F.). A disposizione: Bonini F., Borrelli E., Buso N., Compagnon M., Corradi C., Coulibaly M., D'Alessandro M., Gelmi L., La Mantia A., Petriccione J., Pittarello F., Seck D. Allenatore: Caserta F..

Ammonizioni: al 8' st Fiori A. (Mantova) al 17' pt Matias Antonini (Catanzaro), al 14' st Scognamillo S. (Catanzaro).