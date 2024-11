Nasce la scuola calcio della Parrocchia a Marina di Nocera Terinese. Si chiamerà ASD Don Bosco. Domenica scorsa si è tenuta la prima riunione presso l’oratorio parrocchiale che, di fatto, ha segnato il “calcio d’inizio” delle attività pianificate alla presenza del Parroco Don Francesco Santo e dei volontari che saranno animatori e preparatori. Una iniziativa importante quella lanciata dalla Parrocchia Maria Regina della Famiglia di Nocera Terinese Marina. Che sposa la filosofia dello sport come il motore di un centro di aggregazione giovanile. D’altronde non è un caso che la scuola calcio sia stata intestata al Santo dei giovani, San Giovanni Bosco, il quale dell’attenzione al mondo giovanile aveva fatto uno dei capisaldi della sua azione sacerdotale. Iniziative del genere, infatti, confermano la centralità del ruolo delle parrocchie come luoghi fondamentali di aggregazione giovanile e, dunque, fondamentali alla crescita sociale e culturale, soprattutto delle piccole comunità come quelle del centro tirrenico situato ai piedi del Reventino.