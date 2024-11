Cosenza, Reggio Calabria e Melito Porto Salvo impegnate nella kermesse in programma a Capo d'Orlando

Le squadre di Cosenza, Reggio Calabria e Melito Porto Salvo parteciperanno a Capo d’Orlando, tra il 23 ed il 25 marzo, alla fase preliminare della 15ma edizione della Coppa Italia organizzata dall’Asd Nazionale Medici Calcio in collaborazione con l’Uisp.

Dieci squadre partecipanti suddivise in tre gironi

Circa 250 i medici partecipanti suddivisi in dieci compagini rappresentative di nove città. La manifestazione si articola in tre gironi. Nel primo raggruppamento trovano spazio Palermo, Napoli, Taranto e Melito Porto Salvo, formazione quest’ultima Campione d’Italia in carica e vincitrice della Coppa Italia nel 2005, nel 2006, nel 2008 ex aequo con Firenze-Palermo, nel 2012 e nel 2016. Le altre due squadre calabresi, Cosenza e Reggio Calabria, sono inserite nello stesso girone insieme al Messina. Il Cosenza è detentore della Coppa Italia e della Supercoppa, mentre Reggio Calabria vanta nel suo palmares la vittoria in tre edizioni della Coppa, nel 2007, nel 2009 e nel 2014. Completano il quadro dei partecipanti Trinacria Palermo, Catania e Bari.

Il calendario delle gare

I calciatori partecipanti sono laureati in medicina e chirurgia o in odontoiatria. Sono ammessi due fuori quota, un over 30 e un over 40, uno dei quali necessariamente portiere, non tesserati Figc. Le gare avranno la durata di 60 minuti. Si qualificano alla fase finale di settembre, in date e località ancora da stabilire, le prime di ogni girone e la seconda migliore classificata.

Questo il calendario delle gare, tutte in programma a Capo d’Orlando e Rocca di Capri Leone:

23 marzo

Palermo-Napoli

Melito-Taranto

Trinacria Palermo-Catania

Messina-Reggio

Cosenza-Bari

24 marzo

Napoli-Melito

Taranto-Palermo

Bari-Trinacria Palermo

Cosenza-Messina

Reggio Calabria-Catania

25 marzo

Taranto-Napoli

Palermo-Melito

Catania-Bari

Reggio-Cosenza

Messina-Trinacria Palermo

Stefano Fiore testimonial della manifestazione

L'organizzazione logistica e sportiva è curata dalla squadra di Catania. La manifestazione è patrocinata dal comune di Capo d'Orlando su proposta del presidente dell'Associazione Italiana Medici Calcio, il dottor Gianni Borrelli, patron della squadra di Napoli, e dei rappresentanti del comitato organizzatore guidati dal dottor Daniele Fiore. Come di consueto in occasione degli eventi dell'Asd è prevista la donazione di una somma di denaro per scopi benefici. Stavolta la scelta è caduta sull'associazione siciliana leucemia. I fondi verranno raccolti durante una cena di beneficenza. Alle gare assisterà l'ex centrocampista di Lazio, Parma, Cosenza e Valencia e della nazionale italiana, Stefano Fiore, da poco selezionatore e testimonial dell'Asd Nazionale Medici Calcio.