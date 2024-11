L'ex calciatore del Frosinone, che ha già indossato la maglia dei Lupi per due anni e mezzo, si sta allenando nel capoluogo bruzio in attesa di decidere il suo futuro

Jaime Baez torna a indossare la maglia del Cosenza? Il giocatore classe 1995 è svincolato da 5 giorni, dopo che, lo scorso 30 giugno, è terminato il suo contratto con il Frosinone. L’uruguaiano, dopo i due campionati e mezzo in maglia rossoblù (dal 2018 fino a gennaio del 2021), è legato a Cosenza da situazioni extra calcistiche ed anche in questi giorni è in città.

Baez si guarda intorno

Jaime Baez si sta allenando presso la Real Cosenza per farsi trovare pronto da eventuali chiamate. L’esterno è una vecchia conoscenza di mister Alvini (che dopo Cascia ieri è stato a Cosenza per visitare meglio campi d’allenamento e stadio “San Vito – Marulla”). I due sono stati insieme per qualche mese, dall’estate fino a gennaio 2023, a Cremona. Nonostante lo spazio per Baez sia stato pochissimo in quel periodo (solo 3 presenze complessive di cui una in Coppa Italia), il rapporto con il tecnico è sempre stato buono. Il Cosenza ha provato a sondare il terreno. Al calciatore ha fatto piacere ricevere la stima professionale e tecnica da parte dei rossoblù, ma per il momento ha detto di no, visto che starebbe aspettando qualche situazione diversa. Quel “per il momento” lascia qualche speranze per il futuro. Se ciò che sta aspettando Baez non dovesse concretizzarsi, tutto potrebbe cambiare.