Che la Vibonese avrebbe cambiato pelle, in vista della prossima stagione di Serie D, lo si era capito subito dopo la conclusione dello scorso campionato e a conferma è arrivata proprio in queste ore, con i primi colpi a raffica del club rossoblù che annuncia ben sette nuovi arrivi. L'arrivo di mister Facciolo e del direttore Meli, infatti, ha dato il via ad una sorta di anno zero che servirà alla Vibonese per ripartire e difendere il blasone che la contraddistingue. Sette volti nuovi: Alessio Cardinale, Marco Simonelli, Mario De Marino, Vittorio Favo, Niccolò Marras, Tommaso Squillace e Fabio Alagna.

Due tasselli per il reparto difensivo

In ordine di ruolo, ecco tutti i volti nuovi. Innanzitutto difesa ben costruita con gli arrivi di Mario De Marino e Tommaso Squillace. Il primo è un difensore centrale classe 2000 proveniente dal Barletta e cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Palermo e Venezia. Il ventitreenne porta una buona dose di esperienza avendo sulle spalle più di 30 presenze in Serie C con le maglie di Bisceglie e Fidelis Andria. Ecco le sue prime parole: «Ringrazio la società per avermi fortemente voluto dimostrandomi tutta la loro stima cosa che mi ha subito convinto a sposare il progetto».

Il compagno di reparto, come detto, sarà Squillace che è un vero e proprio veterano del calcio professionistico e semi-professionistico, basti pensare che conta più di 250 presenze in Serie C. Il trentacinquenne, di origini calabresi, arriva a Vibo dopo le tre stagioni consecutive vissute con la maglia del Sant’Agata. Una carriera di tutto rispetto la sua poiché ha dentro le esperienze con le maglie di Ravenna, Pavia, Pro Vercelli, Catanzaro, Messina, Fondi, Sicula Leonzio, Picerno e Paganese. Ecco le sue prime parole: «Sono contento di essere arrivato qui ed ho una gran voglia di cominciare. Pronto a ripagare la fiducia riposta in me dal presidente Caffo e dal direttore Meli». Continua a leggere su IlVibonese.it