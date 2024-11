I rossoblù puntano Tedeschi. Si muove la Vigor Lamezia: piace il terzino sinistro Pezzella. Il Catanzaro cede in prestito al Roccella quattro giocatori del suo settore giovanile

COSENZA - Sfumato Mori, il Cosenza è alla ricerca di un difensore centrale e nelle ultime ore è stata avviata la trattativa con Luca Tedeschi, classe ’87, proprietà Parma. La Vigor Lamezia cerca invece un terzino sinistro e avrebbe messo gli occhi sull’ex Avellino Luigi Pezzella, appena svincolatosi dalla Casertana. Movimenti in uscita da Catanzaro. I giallorossi hanno ceduto in prestito al Roccella cinque elementi del settore giovanile: si tratta del terzino sinistro Antonio Ferraro, del terzino destro Roberto Fulco e dei difensori centrali Mallamaci e Pastore. Il portiere Nania è invece passato alla Palmese, in Eccellenza.