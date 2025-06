Il talento palermitano resta in riva allo Stretto: per Trocini è un pilastro dell’attacco che ha trascinato la squadra nella seconda parte di stagione

Conferma pesante in casa Reggina: il club ha ufficializzato il rinnovo di Paolo Grillo, uno dei protagonisti assoluti della scorsa stagione. In attesa dell’intesa con Bruno Barranco, mister Trocini può già contare su due elementi fondamentali dell’attacco completato da Antonino Ragusa.

Arrivato a dicembre 2024 dall’Akragas, Grillo ha saputo imporsi fin da subito, diventando indispensabile nello scacchiere amaranto. Corsa, qualità, spirito di sacrificio e intelligenza tattica lo hanno reso un punto di riferimento per squadra e tifosi. Il club ha scelto di premiarlo con un prolungamento ufficializzato oggi, riconoscendone l’importanza dentro e fuori dal campo. Ex capitano dell’Akragas e con un passato tra Serie B e C, Grillo ha scelto di restare in amaranto nonostante la categoria, dimostrando grande attaccamento al progetto tecnico e alla maglia.

Con la sua conferma, insieme a quella di Ragusa e in attesa del rinnovo di Barranco, torna a comporsi l’attacco che ha fatto sognare Reggio: un mix perfetto di talento, esperienza e affiatamento. Non c’è più spazio per mezze misure: la Reggina deve vincere il campionato. La firma di Grillo rappresenta un tassello decisivo nel mosaico amaranto. Il progetto prende forma, l’identità è chiara: costruire una squadra forte, affamata e pronta a dominare.