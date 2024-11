Jannik Sinner vince in due set (6-4, 6- 3) contro Christopher O'Connell e accede ai quarti del Masters1000 di Miami. Il tennista azzurro soffre nel primo set, va sotto 3-1 e rischia sul 15-40, prima di ritrovare il ritmo, recuperare il break nell'ottavo game e chiudere il set sul 6-4 in 58 minuti. Senza storia il secondo con un Sinner più tranquillo e concentrato che trova subito il break al secondo game e chiude con sicurezza sul 6-3.

Con la vittoria negli ottavi di Miami per Sinner contro l'australiano tornano in parità gli scontri diretti tra i due tennisti (1-1). Nel primo confronto, al secondo turno dell'Open di Atlanta del 2021, fu il ventinovenne australiano ad avere la meglio in due set (7-6, 6-4). Il numero 3 del ranking Atp ora affronterà nei quarti di finale il ceco Tomas Machac. Sarà la quarta partecipazione consecutiva ai quarti per il 23enne azzurro.

La partita

Partenza a handicap per Sinner che perde il servizio, concedendo il break a O'Connell (0-1). L'australiano nel secondo game conferma il break (0-2). Nel terzo game il numero 3 del ranking Atp tiene il servizio (1-2). Nel quarto set O'Connell salva una palla break all'azzurro, prima di chiudere con un servizio vincente (1-3). Sinner va sotto 0-30 nel quinto game, ma riesce a restare in scia all'australiano (2-3). Anche nel sesto game O'Connell salva una palla break, prima di chiudere con il servizio (2-4). L'azzurro tiene il servizio nel settimo game (3-4). Il contro-break arriva nell'ottavo game per Sinner che va avanti 15-40 prima di chiudere con un preciso passante (4-4). Soffre ma tiene il sevizio nel nono game l'italiano che per la prima volta va avanti nel set (5-4), Nel decimo game con la zampata del campione Sinner trova gli angoli giusti e chiude il primo set 6-4 in 58 minuti.

Nel secondo set è Sinner a portarsi avanti nel punteggio tenendo a 15 il servizio (1-0). L'australiano concede una palla break nel secondo game all'italiano che si porta sul 2-0. Il gioco viene interrotto per un malore di uno spettatore in tribuna dell'Hard Rock Stadium. Sinner conferma il break nel terzo game (3-0). O'Connell interrompe l'emorragia (7 game a 0) nel quarto tendendo il servizio (3-1). La partita sul servizio dell'azzurro che chiude a 0 il quinto game: 4-1. Nel sesto game è O'Connell a tenere a 0 la battuta (4-2). Con il pilota automatico e le alte percentuali di servizio Sinner chiude il settimo game: 5-2. Combattuto l'ottavo game, durato quasi 10 minuti, con l'australiano che prima slava un set point e resta in scia: 5-3. A colpi di ace e servizi vincenti Sinner chiude la pratica O'Connell e accede ai quarti di finale del Miami Open: 6-3.

Nulla da fare per Arnaldi

Saluta il Miami Open il tennista azzurro Matteo Arnaldi. Qualificato per la prima volta agli ottavi in un Masters1000m Atp, il 23enne sanremese è stato battuto in due set dal ceco Tomas Machac (6-3, 6-3). Nel tardo pomeriggio americano sul campo dell'Hard Rock Stadium andrà in scena la sfida tra Lorenzo Musetti e il numero 2 del ranking Atp Carlos Alcaraz.