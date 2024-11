Stratosferico Jannik Sinner vince in due set (6-1, 6-2) Daniil Medvedev, nella semifinale che sul centrale dell'Hard Rock Stadium di Miami vale l'accesso in finale del torneo americano. L'ennesimo scontro tra i due tennisti che vedeva il russo avanti 6-4, ma con il Rosso che ha vinto il quinto successo consecutivo. L'ultimo in assoluto a Melbourne era valso il primo titolo Slam per Jannik Sinner in rimonta al quinto (3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3), dopo esser stato sotto di due set. Il tennista azzurro domina la partita e chiude in un'ora e 9 minuti la sfida con il numero 4 del ranking Atp. Ora attende il vincente della seconda semifinale tra il tedesco Alexander Zverev e il bulgaro Grigor Dimitrov.

Nel 2024 la serie positiva dell'italiano è di 21 partite con una sola sconfitta, 18 vittorie e quattro sconfitte per il russo. Ma per il 22enne italiano la seconda semifinale consecutiva a Miami (terza in carriera) vale molto anche per la rincorsa al secondo posto nella classifica Atp. La sconfitta di Carlos Alcaraz contro Grigor Dimitrov (chissà se il murciano avrà visto la partita) ha cambiato la visione futura di Sinner, che in caso di vittoria del torneo domenica diventerebbe numero 2 al mondo.

Sinner: «È un torneo importante, se lo vinco bene altrimenti avrò altre chance»

«Mi sentivo bene sul campo, più vado avanti e più mi sento a mio agio. Sono contento per oggi, Medvedev ha fatto tanti errori e ne ho approfittato. Mi aspettavo una partita durissima, è andata bene a salvare quelle palle break. Vedremo come andrà in finale». È un Jannik Sinner sorridente che non si scompone dopo aver strapazzato Daniil Medvedev. «Rispetto al 2021 sono un giocatore e una persona diversa. Non avevo dormito prima di quella finale, ora gestisco meglio le situazioni. Il torneo qui è speciale, se lo vinco bene, altrimenti avrò altre chance». Alla domanda sull'importanza del team nella crescita dell'ultimo anno Sinner ha risposto nuovamente con la sua naturalezza. «Ho 22 anni, 23 ad agosto, per me il team è importante perché mi aiuta a vedere quello che io non vedo. Mi aiutano sia dentro che fuori il campo»

La partita

Secondo set

21.27 Sinner vola in finale: 6-2

Jannik Sinner parte la prima volta nel match 0-30, ma ritrova subito il 30-30 e chiude in un'ora in 9 minuti: 6-2

21.18 Medvedev prova a restare in partita: 5-2

Nel settimo game Medvedev si trova nuovamente sul 40-40, con il russo che tiene il servizio: 5-2

21.14 Il tennista azzurro continua a volare: 5-1

Anche nel sesto game Sinner continua a imprimere il proprio ritmo, chiude a 15 e vola sul 5-1, mentre un rapace gioca sul centrale dell'Hard Rock di Miami

21.09 Sinner ancora un doppio break: 4-1

Rottura prolungata per il tennista russo con un Sinner che non cede di un centimetro, va avanti sul 15-40 e conquista il doppio break: 4-1

21.06 Sinner soffre ma tiene il servizio: 3-1

Nel terzo game Sinner concede una possibilità al russo per il contro break, ma l'azzurro salva con una prima vincente e poi chiude con due ace: 3-1

21.00 Medvedev tiene il servizio: 2-1

Il numero 4 del ranking Atp apre con un doppio fallo, ma tiene il secondo servizio del match: 2-1

20.58 Sinner conferma il break: 2-0

L'azzurro conferma il break al servizio con il russo che sembra in grande difficoltà: 2-0

20.54 Sinner avanti di un break anche nel secondo set: 1-0

Sinner non si ferma nemmeno a inizio secondo set, conquista tre palle break e va avanti 1-0

Primo set

20.50 Sinner avanti 1-0, chiudendo il set 6-1

Jannik Sinner vola anche nel settimo game e chiude il primo set in 33'

20.47 Medvedev tiene il servizio: 5-1

Daniil Medvedev riesce a tenere il servizio, chiudendo a 0: 5-1

20.44 Rullo compressore Sinner: 5-0

Il numero tre del ranking Atp continua a spingere sull'acceleratore e riesce a "blindare" anche il secondo break: 5-0

20.41 Ancora un break per Sinner: 4-0

Nel quarto game Medvedev continua a essere falloso e a concedere altra quattro chance per il secondo break consecutivo: 4-0

20.32 L'italiano conferma il break: 3-0

Nel terzo game è Sinner a concedere due palle per il contro break sul 15-40, che l'azzurro salva con due errori dell'avversario russo: 3-0

20.26 Sinner conquista il break: 2-0

Nel secondo game Medvedev concede due palle break all'italiano che salva con un ace e un servizio vincente, ma nulla può sulla terza possibilità: 2-0

20.20 Sinner tiene il servizio di apertura: 1-0

Nel primo game del match Sinner apre con un ace ma va sotto 15-30, prima di recuperare e tenere il servizio di apertura: 1-0

20.12 Medvedev vince il sorteggio e decide di ricevere

Il tennista russo ha vinto il sorteggio e deciso di ricevere. Sarà Sinner a partire al servizio nella prima semifinale del Miami Open 2024

20.08 Sinner e Medvedev in campo per il riscaldamento

Sul centrale dell'Hard Rock Stadium in California sono in campo Jannik Sinner e Daniil Medvedev per la prima semifinale del Miami Open 2024. Nella seconda si affronteranno il tedesco Alexander Zverev e il bulgaro Grigor Dimitrov. Nel tabellone di doppio nella notte italiano si sfideranno in semifinale. Nella nottata italiana la coppia azzurra Sara Errani-Jasmine Paolini contro Sofia Kenin-Bethanie Mattek-Sands per un posto in finale.