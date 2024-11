Giornata intensa per il tennis azzurro nel Masters1000 in California. Il numero 3 del ranking Atp giocherà contro l'australiano O'Connell, il 23enne sanremese contro Machac mentre il toscano se la vedrà con Alcaraz

Non si ferma il momento d'oro del tennis italiano, iniziato con la conquista della Coppa Davis a Malaga contro l'Australia, quarantasette anni dopo la vittoria in Cile, e la scalata ai primi posti del ranking Atp di Jannik Sinner. Un momento d'oro che è proseguito ad inizio 2024 con ben sei titoli conquistati in meno di tre mesi: nel maschile Jannik Sinner (Australian Open e Atp500 Rotterdam), Luciano Darderi (Atp250 Cordoba), in doppio Simone Bolelli-Andrea Vavassori (Atp250 Buenos Aires) e nel femminile Jasmine Paolini (Wta1000 Dubai), Errani-Paolini (Wta500 Linz).

Dopo l'accesso agli ottavi del Masters1000 sul cemento americano di Sinner e Arnaldi, Lorenzo Musetti nella tarda serata si regala la seconda settimana in California battendo in due set (6-4. 7-6) l'idolo di casa Ben Shelton, numero 16 del seeding. Una vittoria che arriva poche settimane dopo esser diventato papà con una prestazione straordinaria, la migliore da inizio 2024.

Il programma di oggi

Ad aprire gli incontri sul Grand Stand dei tennisti azzurri in California, Matteo Arnaldi, che alle 16 affronterà il ceco Tomas Machac. Il 23enne sanremese giocherà i sui primi ottavi ai Miami Open dopo aver battuto nel terzo turno il canadese Denis Shapovalov in due set (6-3, 7-6).

A seguire, alle 18.40, è il momento di Jannik Sinner, che dopo aver sofferto contro l'olandese Tallon Griekspoor, affronterà l'australiano Christopher O'Connell, numero 66, in una sfida insidiosa contro un giocatore forte al servizio. In caso di vittoria di Arnaldi e Sinner, i due si sfideranno in un quarto di finale a tinte azzurre. Nella serata americana, alle 20.30, chiuderà la serie degli ottavi per gli italiani Lorenzo Musetti che all'Hard Rock Stadium sfiderà il numero 2 del ranking Atp Carlos Alcaraz.