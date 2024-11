Non portano bene i derby del Sud alla Reggina. Dopo quello dello Stretto, Di Michele e compagni perdono anche la sfida nella sfida contro i pugliesi. Basta il numero 10 giallorosso per asfaltare i calabresi

LECCE - Torna Miccoli, il Lecce vola. Alla prima da titolare in questa stagione, l'attaccante pugliese trascina la squadra di Lerda nel 2-0 contro la Reggina. Nell'anticipo della quarta giornata del girone C della Lega Pro, i giallorossi vanno in vantaggio con un gol di Papini al 28' del primo tempo. In avvio di ripresa Miccoli fissa il risultato sul 2-0. Grazie a questa vittoria, il Lecce sale a sette punti agganciando provvisoriamente Catanzaro, Salernitana, Lupa Roma e Benevento in testa della classifica. Secondo ko consecutivo, invece, per i Cozza boys ancorati a quattro punti in graduatoria.