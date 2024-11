Botta e risposta tra il vicepremier Matteo Salvini e l’allenatore del Milan Gennaro Gattuso, nel post-gara di Lazio-Milan. Il ministro dell’Interno all’Olimpico per assistere alla gara finita con un pareggio, ha commentato lamentandosi con il tecnico rossonero perché non aveva fatto sostituzioni: «Fossi stato in Gattuso avrei fatto qualche cambio, i giocatori erano stanchi, non capisco per quale motivo non abbia cambiato qualcosa nel secondo tempo. Comunque va bene così».



Ma la reazione del tecnico rossonero non si è fatta attendere: «Salvini si lamenta perché non ho fatto cambi? Io non parlo di politica perché non capisco nulla. A Salvini dico di pensare alla politica perché con tutti i problemi che abbiamo nel nostro Paese, se il vicepremier parla di calcio significa che siamo messi male».