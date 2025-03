Al termine di Cosenza-Modena, Pierantonio Tortelli è sceso in sala stampa per rispondere alle domande dei giornalisti sul match pareggiato. «È stata una partita equilibrata e combattuta. Noi veniamo da uno stato d’animo un po’ diverso da loro, per questo secondo me i ragazzi hanno fatto molto bene. Non è facile riprendersi da un cambio d’allenatore».

Tortelli parla poi del lutto che ha sconvolto la squadra ieri mattina. «La morte del padre di Luca Garritano ci ha toccato, i ragazzi hanno una grande sensibilità soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Stiamo diventando ancora più squadra». Poi torna sul campionato e sull’obiettivo playout.

«Il compito non è difficile, di più, ma le prospettive sono ottime e rosee. Si è vista quantomeno una squadra viva che vuole raggiungere qualcosa di impossibile. Non ci è andata bene oggi, ma daremo battaglia contro tutti: il nostro obiettivo è difendere questi colori». Continua a leggere su Cosenza Channel.