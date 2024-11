L'Italia di beach soccer è in finale dei Mondiali. La squadra di Del Duca supera 8-7 ai calci di rigore la Bielorussia e strappa il pass per l'atto finale della competizione iridata che si sta svolgendo a Dubai. Gli Azzurri sfideranno domani il Brasile alle ore 16.30.

Per la Nazionale italiana la semifinale contro la Bielorussia inizia nel peggiore dei modi. I bielorussi, infatti, aprono le marcature con Bryshtsel nel primo tempo, rete a cui segue il gol di Novikau, arrivati sempre nel primo parziale. Con l’espulsione di Hapon nel secondo tempo, i ragazzi di Del Duca si accendono e recuperano il doppio passivo con i due centri di Gentilin e Giordani.

Gli avversari degli azzurri, però, reagiscono prontamente e nel terzo parziale ritrovano la rete con Bryshtsel, ma la compagine del Bel Paese non demorde e, a 5′ dal termine, ritrova il pareggio con Zurlo. Neanche i supplementari hanno rotto l’equilibrio, perciò solo i rigori hanno potuto decidere le sorti delle due squadre. Alla resa dei conti, l’errore di Drodz dal dischetto ha regalato il pass alla Nazionale azzurra per l’atto conclusivo. L’ultimo rigore è per il calabrese Emmanuele Zurlo, che angola perfettamente e manda l’Italia a un passo dal paradiso.