Simona Quadarella concede il bis ai Mondiali di Doha. La nuotatrice romana conquista l'oro negli 800 stile libero, pochi giorni dopo il successo nei 1500. Un bis mondiale che arriva 51 anni dopo il double di Novella Calligaris a Belgrado. Una vittoria arrivata sul fotofinish e in rimonta, che regala la medaglia del metallo più prezioso ad un'atleta arrivata a Doha al massimo della forma.

L'azzurra tocca prima della tedesca Isabel Gose, di 0,09, che chiude con il tempio di 8'17"53, bronzo alla neozelandese Erika Fairweather con 8'22"26. Una vittoria per la romana che vale il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Di certo la Quadarella sarà in corsa per una medaglia olimpica sia negli 800 sia nei 1500 stile libero.