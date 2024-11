Strepitosa Simona Quadarella! La piscina dell'Aspire Dome, dove sono in corso i Mondiali di Sport Acquatici 2024 a Doha si colora di azzurro. Medaglia d'oro per l'atleta italiana che batte le sue avversarie con un assolo personale iniziato sin dai blocchi di partenza, chiudendo col crono di 15'46''99. È il primo successo per la spedizione azzurra, con la venticinquenne romana che conquista il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Dietro alla Quadarella hanno chiuso la cinese Li Bingjie, argento a 9''63 di ritardo, e la tedesca Isabel Gose, bronzo con 15'57''55, bissando così il terzo posto ottenuto nei 400 stile soltanto qualche giorno fa. Con il successo di Doha, la Quadarella bissa la vittoria mondiale nei 1500 stile libero di Gwangju 2019, e conquista la quarta medaglia iridata in questa specialità, considerando anche l'argento di Fukuoka 2023 e il bronzo ottenuto a Budapest 2017.