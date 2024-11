La comunità marocchina calabrese è in festa per l'approdo della loro nazionale in semifinale nel mondiale di calcio in Qatar. Caroselli e festeggiamenti in tutta Italia e anche nella nostra regione dopo il triplice fischio che ha decretato la vittoria per 1-0 sul Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Il Marocco è andato avanti lottando contro quattro forti squadre europee senza mai subire gol. È la prima squadra africana a qualificarsi a una semifinale mondiale.

In festa la comunità marocchina di Reggio Calabria. Dopo avere vissuto in un locale della periferia i momenti dell'appassionante partita, vinta per uno a zero contro il Portogallo di Ronaldo, i tifosi marocchini si sono dati appuntamento a piazza Duomo.

E nel cuore di Reggio è una festa bellissima ed emozionante. Le bandiere, i cori, la gente, donne e bambini che portano la gioia della vittoria.

La comunità marocchina è perfettamente integrata nel tessuto reggino. «Siamo molto felici – afferma Hassan Elmazi, portavoce della comunità e sindacalista - per noi è un giorno di festa che vogliamo condividere con la città di Reggio che ci accoglie da sempre».

I tifosi marocchini hanno fatto festa anche a Roggiano Gravina, nel Cosentino, dove in testa al corteo ci sono i bambini sorridendi e felici per la vittoria della loro Nazionale.