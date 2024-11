L’indiscrezione trapela da ambienti vicini alla famiglia del patron giallorosso. Dopo l’inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari il numero uno del club dei tre Colli, probabile una cessione della società

La notizia, se confermata, sarebbe clamorosa. Dopo sei anni di matrimonio Giuseppe Cosentino ed il Catanzaro starebbero per dirsi addio. Lo scandalo Money Gate, che ha portato agli arresti domiciliari il patron del club giallorosso, e il poco feeling con un parte della tifoseria, avrebbero convinto il presidente del Catanzaro a dire basta e a mettere in vendita la società. Una decisione, stando ad ambienti vicini alla famiglia Cosentino, maturata già la sera stessa della salvezza conquistata sul campo della Vibonese.

Scadenze. Nel frattempo i legali di Giuseppe ed Ambra Cosentino, nel corso degli interrogatori di garanzia, hanno richiesto al giudice lo sblocco del potere di firma in favore della vicepresidente Gessica Cosentino. Richiesta definita urgente in virtù delle scadenze che impone la Lega Pro: il 20 il termine per la richiesta della Licenza Nazionale, il 26 per gli stipendi dei mesi fino a maggio ai tesserati.





Alessio Bompasso