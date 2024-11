Il presidente dell’Uesse butta acqua sul fuoco e sull’inchiesta che portò agli arresti domiciliari l’ex patron Cosentino aggiunge: “In caso di deferimento ci difenderemo nel migliore dei modi”

Si continua a lavorare in casa Catanzaro. Mentre la squadra prosegue la sua preparazione nel ritiro silano e l’area gestione sportiva continua a intessere contatti per portare in giallorosso le pedine che meglio rispondono al progetto tecnico condiviso da mister Erra, il presidente Floriano Noto ha voluto incontrare il consulente legale Sabrina Rondinelli.

Massima attenzione su “Money Gate”

Una lunga chiacchierata, incentrata soprattutto sull’inchiesta “Money Gate”, sulla quale entrambi preferiscono vigilare con attenzione, pronti a ogni evenienza per tutelare il Catanzaro Calcio in tutte le sedi. “Capisco che si sia diffusa un po’ di preoccupazione – afferma il Presidente – ed è normale, ma voglio tranquillizzare la tifoseria che da parte nostra c’è la massima attenzione su come stanno evolvendo gli eventi e che qualora, malauguratamente, dovessimo essere deferiti, ci difenderemo nel migliore dei modi. Niente destabilizzerà il nostro progetto che ora dopo ora sta prendendo forma e per il quale stiamo lavorando sodo sin dal primo giorno del nostro insediamento”.

Il sogno è bomber Evacuo?

Rumors di mercato parlano di un interessamento del Catanzaro al bomber sempreverde Felice Evacuo, rientrato al Parma dopo l’esperienza ad Alessandria. Sull’attaccante classe ’82 però ci sarebbe da superare una forte concorrenza. Sulle sue tracce anche Catania, Livorno, Modena e Sambenedettese.