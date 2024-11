L'attaccante si trasferisce in maglia silana. Ad inizio mercato aveva trovato l'accordo con la Gioiese per poi rescindere qualche giorno dopo. Contento mister Nappi

MONTALTO UFFUGO (CS) - Quattro botti di mercato per il Comprensorio Montalto Uffugo: si tratta dei giocatori Tassoni (20), ex Pomigliano, Coluccio (19), ex Primavera del Crotone, e Torcasio (19) che arriva dalla Vigor Lamezia. Ma il vero colpo di mercato, senza voler nulla togliere agli altri, è l'attaccante Jonis Khoris (25), ex Hinterreggio e Gavorrano. Ad inizio mercato il giocatore rumeno si era trasferito alla Gioiese per poi rescindere pochi giorni dopo. (ab)