Stefanos Tsitsipas re di Montecarlo per la terza volta! Dopo i successi del 2021 e del 2022 il tennista greco ha conquistato la terza corona nel Montecarlo Masters1000 battendo in due set senza storia il norvegese Casper Ruud (6-1, 6-4) in poco più di un'ora. Tsitsipas, che ha battuto in semifinale l'azzurro Jannik Sinner, da domani tornerà nella Top10 della classifica Atp. Sotto un sole cocente e con una tribuna piena di Vip con il principe Alberto, Boris Becker, Francesco Totti e Charles Leclerc è andata in scena una finale senza storia con Tsitsipas che ha letteralmente distrutto Ruud, che ha pagato le fatiche della vittoria in semifinale contro Novak Djokovic.

Nel 2025 l'occhio di falco anche sulla terra rossa

Le polemiche per il doppio fallo non chiamato a Tsitsipas nella semifinale contro Sinner hanno lasciato il segno. Dal 2025 in tutti i tornei e su tutte le superfici (anche sulla terra rossa) l'Atp adotterà la tecnologia dell'occhio falco. Non ci saranno più le chiamate dei giudici di linea con l'Electronic Line Calling live (ELC Live). In ogni torneo ci saranno chiamate immediate e automatiche con i giudici di sedia che controlleranno "solo" gli aspetti regolamentari e che la tecnologia funzioni. Al momento l'occhio di falco viene utilizzato negli Slam e nei tornei più importanti, ma all'inizio della prossima stagione sarà protagonista in tutte le manifestazioni del circuito maggiore.