L’artista ha ritratto il capitano della Fiorentina con le ali di un angelo che dà la buona notte alla sua bambina. Un’immagine che ha fatto il giro del mondo

E’ sta una morte che ha sconvolto e unito tutto il mondo del calcio. Una morte improvvisa che continua a far piangere quella di Davide Astori. Il capitano della Fiorentina se n’è andato mentre si trovava in albergo a Udine, dove era in ritiro con la squadra. Il calciatore era sposato con Francesca Fioretti e da due anni era diventato papà della piccola Vittoria. Proprio alle due donne della sua vita, in tanti stanno rivolgendo un pensiero, un messaggio di solidarietà. Tra i gesti più apprezzati nel mondo dei social network, anche una bellissima vignetta opera di un calabrese: l’artista Antonio Federico. Il disegno ritrae Astori con le ali di un angelo che dà la buona notte alla sua bambina. Un’immagine semplice che è diventata subito virale, con sorpresa dello stesso autore che sul suo profilo Facebook ha scritto:

«Tanta commozione per Astori, per il papà che ho voluto ricordare con un personale pensiero disegnato. Sono felice di aver toccato l’anima di molta gente con un solo disegno ed essere arrivato al cuore di tanti Italiani».