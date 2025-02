Il nome dello storico ultras rossoblù è stato esposto sugli striscioni in Serie A e in Serie B. C’è chi lo ha ricordato perfino durante una partita della Bundesliga tedesca

Una scomparsa che ha lasciato il segno nel panorama ultras “italico” e non solo. La scomparsa di Salvatore Iaccino “Uccello” avvenuta nei scorsi giorni tra sabato e domenica è stata ricordata negli stadi di Serie A, Serie B e Serie D. E c’è perfino chi ha voluto ricordare lo storico ultras rossoblù anche durante una partita della Bundesliga, il massimo campionato tedesco.

Una manifestazione d’affetto e vicinanza che è andata oltre ogni rivalità con lo striscione degli ultras del Catanzaro, firmat o Curva Nord Massimo Capraro, in contemporanea ai funerali in corso al Duomo di Cosenza. Una solidarietà che gli ultras giallorossi hanno voluto dimostrare anche con raccolta fondi a sostegno delle spese dei funerali.

Ma il nome di Salvatore “Uccello” Iaccino tra sabato e domenica è stato ricordato con striscioni e cori in Serie A e in Serie B. A ricordare Salvatore ci hanno pensato gli ultras della Reggina che durante la sfida del campionato di Serie D al Granillo contro l’Enna hanno dedicato lo striscione “Nel tuo ricordo onoriamo un ultrà figlio di un’antica rivalità. Rip Sasà Uccello”. Lo storico ultras rossoblù è stato ricordato in Serie B dai tifosi della Carrarrese al Mapei Stadium di Reggio Emilia durante la sfida contro la Reggiana, “Ciao Salvatore ultras cosentino”.

Ma il ricordo ha superato anche i “confini” della categoria, Sabato sera nel settore ospiti di San Siro, occupato gli ultras del Genoa impegnati nella sfida contro l’Inter valevole per il ventiseiesimo turno di Serie A, è stato esposto lo striscione “Salvatore libero senza più catene”. Ricordo che domenica è stato esposto anche allo Stadio Castellani nella sfida tra Empoli e Atalanta dai tifosi nerazzurri: “Uccello vive”. Salvatore che è stato ricordato perfino durante una partita del massimo campionato tedesco a Magonza dai tifosi del St Pauli con lo striscione “Uccello vola”.