Lo striscione dei rivali di sempre dopo il bonifico per sostenere le spese dei funerali dello storico tifoso rossoblù. Vicinanza ed emozioni tra il capoluogo di Regione e il Duomo di Cosenza

“I nemici vanno onorati. Uccello vive”, è lo striscione della Curva Nord Capraro a ricordare in stile ultras Salvatore Iaccino, storico ultras del Cosenza. Un gesto che segue quello avvenuto qualche ora prima con l’annuncio da parte di Sergio Crocco, figura di spicco del tifo rossoblù e presidente de La Terra di Piero, di un bonifico frutto di una raccolta fondi da parte dei rivali “storici” per contribuire alle spese funerarie della famiglia di Iaccino.

Ricordo ultras proseguito con l’esposizione dello striscione mentre a meno di cento chilometri di distanza a Cosenza sul sagrato del Duomo il popolo rossoblù rendeva onore durante ai funerali a Salvatore tra bandiere, fumogeni, lacrime e cori. Una data, il 22 febbraio, che a Cosenza ricordano bene per la scomparsa di Piero Romeo avvenuta quattordici anni fa.

Lo storico “Oh Oh On” che annunciava il suo inconfondibile volo nella curva sud ai piedi dello striscione rossoblù “Salvatore bandiera degli ultrà” al termine delle esequie. L’ultimo viaggio di Salvatore è stato alla volta del San Vito-Marulla sotto la Curva Sud Bergamini. Un ricordo che proseguirà domani durante il match della squadra rossoblù contro il Palermo da parte della stessa Bergamini e della Curva Nord Massimiliano Catena. Una gara nel nome di Salvatore “Uccello” Iaccino!