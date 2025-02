La recente morte di Salvatore “Uccello” Iaccino, storico tifoso del Cosenza, ha lasciato un segno profondo nell’intero movimento ultras italiano. Conosciuto per il suo fervore e il celebre coro "Uccello vola",la sua scomparsa ha generato un'onda di commozione che ha superato i confini della città di Cosenza.

Tra i numerosi gesti di solidarietà che hanno segnato questo lutto, spicca l'iniziativa dei “rivali” della Curva Massimo Capraro di Catanzaro. Gli ultras giallorossi hanno infatti organizzato una raccolta fondi per contribuire alle spese funerarie della famiglia di Iaccino, dimostrando così come lo sport possa unire nelle circostanze più tragiche.

L'annuncio del bonifico è stato reso pubblico da Sergio Crocco, figura di spicco del tifo cosentino, il quale ha espresso la sua commozione per l'atto di umanità degli ultras catanzaresi. «È appena arrivato un bonifico bancario da parte della Curva Massimo Capraro di Catanzaro per il contributo alle spese funerarie per Salvatore "Uccello" Iaccino. Lo scrivo con commozione e rispetto», si legge nel messaggio postato sui social da Crocco.

Anche la famiglia di Iaccino ha accolto il gesto con profonda gratitudine, come testimoniato da Antonio Fringuello, parente del defunto, il quale ha elogiato pubblicamente la Curva Capraro per il conforto offerto in un momento così doloroso.

Da quanto si apprende, il sostegno della Curva Massimo Capraro non si fermerà alla sola donazione. Gli ultras hanno deciso di rendere omaggio a Salvatore Iaccino con uno striscione che verrà esposto durante i funerali di oggi pomeriggio, al Duomo di Cosenza, e con la deposizione di una corona in sua memoria.