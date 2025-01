Il drappo in ricordo del giovane sangiovannese morto in ambulanza sulla Statale 107, dopo una lunga attesa al Pronto soccorso cittadino lo scorso 4 gennaio, è stato issato al minuto 9 della sfida contro i lombardi nel settore riservato ai tifosi rossoblù allo Stadio Zini

È stato esposto al minuto 9 della sfida tra Cremonese e Cosenza, valevole per il ventiduesimo turno del campionato di Serie B, lo striscione “Siamo tutti Serafino” in ricordo del 48enne di San Giovanni in Fiore morto in ambulanza sulla Statale 107, dopo una lunga attesa al Pronto soccorso cittadino lo scorso 4 gennaio. Uno striscione che apriva la “passeggiata silenziosa” con migliaia di persone in strada pochi giorni dopo il decesso di Serafino Congi.

L’iniziativa di portare lo striscione in ricordo del 48enne continua dopo l’emozionante ricordo allo Stadio Marulla, da parte della Curva Sud Bergamini e della Curva Nord Massimiliano Catena, durante la sfida contro il Mantova. Al minuto 9 al Marulla è successo un “qualcosa di straordinario” con il Cosenza che è andato in vantaggio con l’attaccante con la maglia numero 9, quel Gabriele Artistico appena arrivato in maglia rossoblù dal mercato invernale. Iniziativa che punta a mantenere accesi i riflettori sulla vicenda attraverso l’esposizione dello striscione in altri stadi italiani.