La squadra di San Giovanni in Fiore ha esposto uno striscione di vicinanza degli ultras biancocelesti durante il match valevole per la Coppa Italia

Arriva anche da San Giovanni in Fiore la richiesta di "Verità per Ilaria Mirabelli", la ragazza cosentina che ha perso la vita in un incidente stradale a Lorica nella Sila Grande. Uno striscione firmato Wolves H919, uno dei gruppi ultrà della Silana, è stato esposto dai calciatori della squadra florense durante il match valevole per la Coppa Italia contro il Rocca di Neto, che è andato in scena sul terreno del "Valentino Mazzola-Antonio De Marco".

Una "richiesta" che parte da un gruppo di ragazzi che oltre a seguire le sorti della blasonata squadra sangiovannese ha fatto dei temi sociali un vero e proprio "cavallo di battaglia". Innumerevoli le iniziative negli ultimi anni con una fanzine autoprodotta, drappi esposti in ogni campo della Calabria e un impegno costante nel sociale. Tra le più importanti di certo il "carrello solidale" durante il Covid per dare un'aiuto concreto alle famiglie sangiovannesi in difficoltà.

La 38enne cosentina quella domenica era in compagnia del fidanzato Mario Molinari, indagato dai pubblici ministeri Donatella Donato e Mariangela Farro per il reato di omicidio stradale solo dopo la querela presentata dalla famiglia di Ilaria Mirabelli.