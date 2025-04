Il recupero delle gare rinviate d’ufficio viene disposto per la giornata di venerdì 25 aprile. A comunicarlo il Comitato regionale Calabria della Lnd

Il Comitato Regionale Calabria, recependo le indicazioni contenute nel DCPM odierno, così come già fatto dalle Leghe Professionistiche e dalla Lega Nazionale Dilettanti, rende nota l’interruzione di tutte le attività ufficiali per la giornata di sabato 26 aprile, giorno delle esequie del Santo Padre.

Il recupero delle gare rinviate d’ufficio viene disposto per la giornata di venerdì 25 aprile. Seguiranno comunicazioni dettagliate nelle prossime ore attraverso i canali istituzionali, sul sito web del CR Calabria.

In memoria del Pontefice, è già stato disposto un minuto di raccoglimento per tutte le gare in programma da oggi fino a domenica 27 aprile, inclusi eventuali posticipi.