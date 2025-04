Il Consiglio direttivo della Lega calcio si è riunito in seduta straordinaria per decidere quando si disputeranno le gare annullate ieri per l'improvvisa scomparsa del Santo Padre

Dopo il rinvio per la morte di Papa Francesco, la Serie B ha fissato le date per il recupero delle gare sospese ieri. Il consiglio direttivo della Lega si è infatti riunito in seduta straordinaria nel pomeriggio di ieri per scegliere quando far giocare le partite che oggi non si sono disputate.

La Serie A recupererà tutti i match, mercoledì 23 aprile 2025. La Serie B, invece, giocherà il 13 maggio, probabilmente in contemporanea alle ore 20.30, a pochi giorni da play off e play out.

Ecco il programma delle gare che si giocheranno il prossimo 13 maggio: Sudtirol-Bari, Brescia-Reggiana, Cittadella-Salernitana, Juve Stabia-Sampdoria, Mantova-Catanzaro, Palermo-Carrarese, Sassuolo-Frosinone, Spezia-Cosenza, Modena-Cesena e Pisa-Cremonese.

Il comunicato

La Lega di Serie B ha comunicato la data del recupero dei match. Ecco la nota ufficiale: «Le società, tutte presenti, a larghissima maggioranza hanno deciso di recuperare la 34a giornata martedì 13 maggio, alla luce delle complicazioni logistiche per i club e per i tifosi dovute al periodo di feste e di ponti di questi giorni. Avallando così la proposta del Consiglio Direttivo, che si era riunito anch’esso d’urgenza oggi alle ore 15, valutando tutte le opzioni possibili».

Infine: «Confermate quindi tutte le date di calendario previste, a partire dalla 35a giornata che si disputerà il prossimo venerdì 25 aprile. In seguito a questa scelta le date playoff e playout verranno riprogrammate nei prossimi giorni, allo stesso modo saranno comunicati gli orari della 34a giornata».