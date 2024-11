La manifestazione ha visto la partecipazione di 1500 moto che hanno invaso le strade della Sicilia orientale. Nei prossimi mesi prevista la piantumazione di trenta piante per compensare le emissioni di CO2 prodotte dal TdR

La sesta edizione del Trofeo delle Regioni di Mototurismo ha visto la Calabria trionfare tra le 1500 moto che hanno invaso le strade della Sicilia orientale dal 27 al 29 settembre. Organizzato dal Comitato Regionale FMI Sicilia, l'evento ha rappresentato un connubio perfetto tra motociclismo, cultura e bellezze paesaggistiche.

Il Trofeo, supportato per la prima volta dal Ministero del Turismo, dalla Regione Sicilia e dal Comune di Augusta, ha offerto ai partecipanti un'esperienza indimenticabile attraverso un itinerario che ha toccato alcuni dei luoghi più suggestivi dell'isola. Da Augusta all'antico borgo marinaro di Brucoli, i motociclisti hanno esplorato il mare, l'entroterra e i territori nascosti, immergendosi in un viaggio multisensoriale.

Al Porto Xiphonio di Augusta, si è svolta la tradizionale Serata delle Regioni, che ha celebrato le diverse culture italiane attraverso gusti e sapori offerti dai vari Comitati Regionali. L'evento è stato impreziosito dagli interventi istituzionali delle autorità locali e dei dirigenti della Federazione Motociclistica Italiana, sottolineando l'importanza dello sport e del turismo per la promozione dei territori. Nel corso dell'evento sono intervenuti: il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, il presidente FMI Giovanni Copioli, il direttore della commissione turistica FIM, Nuno Leite, l’assessore alla Cultura e allo Sport del Comune di Augusta, Giuseppe Carrabino, il vice presidente e coordinatore commissione turistica FMI, Rocco Lopardo, il presidente del comitato regionale FMI Sicilia, Salvatore di Pace e Marco Caruso, segretario del Co.Re. e organizzatore del Trofeo.

Il Trofeo delle Regioni di Mototurismo non è solo una competizione sportiva, ma un'opportunità unica per esplorare le ricchezze culturali e paesaggistiche italiane, evidenziando il legame indissolubile tra passione per le due ruote e scoperta del territorio.

All'evento ha partecipato, tra gli altri, anche il Motoclub "Salvatore Pignataro" di Acri, con un folto numero di soci, i quali in sella alle proprie moto hanno così contribuito alla vittoria della sesta edizione del Trofeo delle Regioni 2024. I soci del motoclub della città cosentina hanno affrontato con passione e determinazione gli itinerari che includono tappe prestigiose come Noto, Modica, e il suggestivo paesaggio dell'Etna a Nicolosi.

Da sottolineare che nei prossimi mesi è prevista, in località ancora da definire, la piantumazione di trenta piante per compensare le emissioni di CO2 prodotte dal TdR. Giovanni Copioli, presidente FMI: «Partecipazione, condivisione e desiderio di scoprire nuovi territori sono i valori fondamentali del Mototurismo. La FMI, attraverso le proprie attività ed eventi, promuove continuamente tale settore e il Trofeo delle Regioni è la massima espressione nazionale di questa filosofia. È un evento che coinvolge decine di Moto Club - si legge in una nota -, migliaia di tesserati e che porta un grande flusso turistico e un considerevole indotto economico nelle località interessate. Rivolgo i miei complimenti alla Calabria, ai Moto Club e a tutti i partecipanti con un plauso particolare agli organizzatori che hanno strutturato al meglio questo grande e atteso evento».