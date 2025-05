Il cross country sta trovando terreno fertile in Calabria e lo fa sempre con una rinnovata passione. Le tappe già svolte in questa stagione, del resto, hanno confermato la grande passione nei riguardi di uno sport in netta ascesa. Il buon successo di Celico con la tappa del Brigante è proseguito soprattutto con l’ottima manifestazione di Platania con la cross country “Fate e funghi” che ha regalato momenti sportivi di assoluto livello nonché uno spazio sociale davvero meritevole.

Passata qualche settimana, i ciclisti si rimettono in sella per affrontare una gara non meno dura come quella prevista domenica a Sant’Agata d’Esaro per il secondo trofeo Sade XC, con l’organizzazione della Federazione italiana ciclista. Sin dal primo mattino, il circuito di gare MTB abbraccerà così una porzione di territorio particolare, andando ad affrontare un tipo di tracciato duro e davvero da non sottovalutare.

La gara di domenica sarà impostata in tutto il centro storico di Sant’Agata con diverse singletrack, sarà costeggiato il fiume e saranno percorsi dei sentieri nonché antiche strade spesso tortuose, ma di certo non impossibili per quanti in sella solo abituati a ogni tipo di condizione e di tracciato.

La gara di cross country cercherà di porre il suo potenziale proprio guardando alla passione dei partecipanti, che saranno impegnati su diversi tipi di terreno, passando dalla parte argillosa a quella maggiormente livellata su sabbia, passando poi per percorsi con ghiaia che metteranno a dura prova le gambe dei partecipanti.

La tappa della XCalabria 2025 è organizzata dall’Asd Belvedere in collaborazione con l’amministrazione comunale di Sant’Agata d’Esaro: come sempre non mancherà né lo spettacolo, né l’agonismo e nemmeno la curiosità di quanti vedranno per la prima volta questo sport rimanendone stupiti per qualità e quantità.