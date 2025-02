All’Ezio Scida, il Crotone vuole subito dimenticare la sconfitta contro l’Avellino per 2-1; il Monopoli, dopo un ottimo periodo di forma, ha ridotto i ritmi: nelle ultime 5 partite, i pugliesi hanno raccolto due sconfitte, altrettanti pareggi e solo una vittoria. Ed al netto che i ragazzi di Longo hanno perso nell’extra-time a causa della rete di Cosimo Patierno, la classifica dei calabresi resta buona ma quella dei pugliesi è migliore, essendo stati agganciati dall’Avellino al secondo posto a 5 punti dal Cerignola. Infatti se i rossoblù stazionano al quinto posto in classifica, con 43 punti in 27 giornate (con uno score che nelle ultime 10 gare conta 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte) ora ci si può dedicare alla corsa verso la volata play off senza assilli. E forse i colori rossoblù possono essere aiutati proprio da questa “assenza”. A proposito Tumminello non c’è, sostituito da Murano che assicura le due punte.

Primo tempo

Al secondo minuto quasi parapiglia del Monopoli in attacco sbrogliato, dalla destra, da Guerini che spazza. Ma è più possesso Crotone nei primi minuti che cerca di infiammare la sud più numerosa del solito.

Al sesto Silva sgroppa, finta e conclude di poco fuori comunque con deviazione ed angolo. Sulla punizione successiva Vitale appoggia a Cargnelutti che impegna, non severamente, il portiere ospite.

Fino al 20’ è sempre Crotone che prova senza riuscire a trovare l’ultimo decisivo assist anche per il merito di Vitale (sponda Monopoli) che esce anche fuori dall’area di testa, sbrogliando poi sui piedi di Murano una topica della sua retroguardia. Al 24’ traversa piena di Vitale (sponda Crotone) che di prima intenzione aveva colto il legno dopo aver raccolto una respinta della retroguardia pugliese.

Al 31’ Murano di testa impegna Vitale che riesce a portare la palla alta, in due tempi, sulla riga della sua porta. Un minuto più tardi arriva il vantaggio proprio con l’ex Picerno e Foggia: il centravanti mette in porta dopo un rimpallo a centro area che aveva. È più il Crotone ad andare sulle onde dell’entusiasmo che il Monopoli a saper reagire.

Anche nei cinque minuti finali è sempre Crotone a spingere, e non trovare, soluzioni interessanti ed efficaci per raddoppiare come Vitale al volo al 43’ ribattuto dalla difesa. Ammonito Di Pasquale (unico giallo assieme a quello di Sylla del Monopoli) le squadre vanno a riposo.

Secondo tempo

Longo preferisce non rischiare e fa entrare Armini al posto dell’ammonito Di Pasquale e sembra essere stato convincente con i suoi che ricominciano a macinare gioco e preventive, risultando padroni del gioco. Anche Colombo ha cambiato inserendo Yeboah per Sylla, ricavando però solo un altro giallo per Valenti che entra duro su Vinicius.

Fino all’ora di gioco sono solo imprecisioni al cross che impediscono al Crotone di essere decisivo nella continua ricerca del raddoppio, tanto che Colombo inserisce anche Cristallo e Bulevardi per Valenti e Battocchio. Guerini non ce la fa ed entra Rispoli. Ma è sempre e solo Crotone che però non riesce a mettere la gara in ghiaccio come sembra potrebbe, con Murano che spreca di rimpallo di fronte a Vitale che raccoglie in due tempi.

Anche al 69’ Vinicius e Silva sprecano malamente senza nemmeno riuscire a tirare. È necessario che Murano sigli una doppietta per regalare tranquillità e giustizia alla terza palla recuperata e, questa volta, non sprecata, grazie all’inzuccata del cecchino che firma la quarta rete alla quarta presenza (solo questa volta dall’inizio).

Ed il mood non cambia anche grazie all’infiammarsi della sud. Sprecano ancora Vitale e Stronati entrato al posto di Murano ed entrano Ricci e Schirò per Vinicius e Silva. Ma la gara non ha più da dire nulla, segnando una pronta riscossa della squadra di Longo contro una squadra che è stata resa meno ostica della realtà, che poi è il grande merito della prestazione maiuscola del Crotone.

Il tabellino

Crotone 2 Monopoli 0; RETI: Murano (KR) al 32’ ed al 71’.

Crotone (4-2-3-1): Sassi, Guerini (dal 62’ Rispoli), Cargnelutti, Di Pasquale (dal 46’ Armini), Groppelli, Gallo, Vinicius (dall’85’ Schirò), Vitale, Murano (dall’80’ Stronati), Silva (dall’85’ Ricci), Gomez. All. Longo

Monopoli (3-5-2): Vitale, Miranda (dal 75’ Contessa), Miceli, Viteritti; Valenti (dal 54’ Cristallo), Battocchio (Bulevardi dal 54’), De Risio, Falzerano, Greco; Sylla (dal 46’ Yeboah), Bruschi (dal 66’ Pellegrini). All. Colombo

Arbitro: Andrea Calzavara; Ammoniti: Sylla (MO) al 20’; Di Pasquale (KR) al 45’; Valenti (MO) al 48’; Gallo (KR) al 56’; Falzerano (MO) al 68’