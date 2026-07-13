Il calcio rendese si riorganizza e guarda al futuro con un nuovo, ambizioso progetto sportivo. Il City Rende FC, una realtà societaria neonata, si appresta a calcare i campi regionali con l'obiettivo di restituire entusiasmo a una piazza storica del panorama calcistico calabrese. Il nuovo club non partirà dalle categorie inferiori, ma si posizionerà direttamente ai nastri di partenza del prossimo campionato di Promozione. L'operazione strategica è stata perfezionata grazie al ricevimento del titolo sportivo dell'Altomonte RC, club da cui il City Rende eredita il diritto di partecipazione al torneo.

Una matricola storica, un titolo senza pace

Se il City Rende FC è una creatura del tutto nuova, il titolo sportivo che ne permetterà il debutto porta con sé una storia infinita, tormentata e ricca di colpi di scena. Parliamo della matricola 6100, uno dei titoli calcistici più longevi e storici dell'intera Calabria, che tuttavia negli ultimi anni sembra non trovare pace, continuando a viaggiare da una piazza all'altra della provincia. Prima di approdare a Rende, infatti, il titolo era stato rilevato dall'Altomonte RC a seguito di una fusione con l'Acri. Ma la catena non si ferma qui. La stessa società acrese, a sua volta, aveva ereditato quella storica matricola attraverso una precedente fusione con il Belvedere nel 2021. Una vera e propria girandola di passaggi di proprietà, fusioni e cambi di denominazione che testimonia la complessità del calcio dilettantistico nostrano, ma che garantisce al neonato club rendese un'eredità sportiva di lunghissimo corso.

Firme, timbri e futuro: i due lati della medaglia

Le lunghe ore di trattative, le carte societarie, le firme e i timbri sono ormai ostacoli felicemente superati e depositati. La macchina burocratica ha concluso il suo iter, lasciando spazio alle reazioni delle parti coinvolte. Da un lato, è tempo di riflessioni per chi esce di scena da protagonista, costretto a fare i conti con la fine di un ciclo calcistico e la cessione di un patrimonio storico; dall'altro, è tempo di programmi per chi entra, con la nuova dirigenza rendese già proiettata sulla pianificazione tecnica ed economica. La scelta di rilevare questo titolo dimostra la volontà dei promotori del progetto di bruciare le tappe e presentarsi subito in un palcoscenico competitivo, con la speranza che questa storica matricola possa finalmente trovare la stabilità che merita. Nelle prossime ore sono attese le prime comunicazioni ufficiali riguardanti l'organigramma societario, lo staff tecnico che guiderà la squadra e i primi colpi di mercato per allestire una rosa all'altezza della categoria. Per la città di Rende si apre ufficialmente un nuovo capitolo calcistico