I due rossoblù saranno a Coverciano per uno stage con il ct Luigi Di Biagio

Ci sono anche due giocatori del Crotone, il difensore Federico Ceccherini e il centrocampista Rolando Mandragora, tra i convocati in Nazionale dal commissario tecnico Luigi Di Biagio, per uno stage a Coverciano che si terrà dal 26 al 28 febbraio prossimi. Come riporta il sito web dell'Fc Crotone, sono due le sedute di allenamento in programma lunedì e martedì pomeriggio, mentre mercoledì a mezzogiorno gli Azzurri affronteranno la Primavera della Fiorentina. Tra i ventiquattro convocati dal ct, figurano anche gli ex rossoblù Danilo Cataldi e Gian Marco Ferrari, attualmente al Benevento e alla Sampdoria.